Familie herdenkt Grease-ster Olivia Newton-John met kleine dienst

Olivia Newton-John Ⓒ ANP/HH

De nabestaanden van de overleden actrice en zangeres Olivia Newton-John hebben haar vorige week herdacht bij een speciale bijeenkomst in de Amerikaanse staat Californië. Dat vertelt een woordvoerder namens haar familie aan het tijdschrift Us Weekly. Het is niet bekend of dit ook de uitvaart was van de Grease-ster. De familie houdt details over de dienst voorlopig geheim.