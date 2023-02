S10, Goldband en Maan grote kanshebbers bij uitreiking Edisons

Voor de categorie Album is Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Me Denkt van S10 geselecteerd. Ook Flemming maakt met zijn gelijknamige album Flemming kans. De derde genomineerde is Sor met zijn ep’s Bae Doven No. 1, No. 2 en No. 3. In de Song-categorie gaat het tussen De Diepte van S10, Stiekem van Maan en Goldband en Multicolor van Son Mieux.

In de categorie Pop zijn Flemming, Rondé en Antoon genomineerd. Claude, Goldband en Zoë Tauran gaan met elkaar uitmaken wie de Edison voor Nieuwkomer krijgt.

Oudste prijs

Ook worden er beeldjes uitgereikt in de categorieën Rock, Hiphop, Alternative, Dance, Hollands en Nederlandstalig. Hiervoor zijn onder anderen Froukje, Di-rect, Jaap Reesema, Broerderliefde, Tiësto, Mart Hoogkamer en Lucky Fonz III genomineerd.

De winnaars worden gekozen door een vakjury onder leiding van Spotifybaas Wilbert Mutsaers. De uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen vindt op 6 maart plaats in het AFAS Theater in Leusden. De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De winnaars krijgen traditiegetrouw een bronzen beeldje van Pieter d’Hont.