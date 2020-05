Dit zijn de mannen die het hart van Gaby Blaaser willen veroveren

„Iedereen kan zien hoe mooi dit intense avontuur voor mij en de achttien mannen heeft uitgepakt”, laat Gaby weten aan RTL Boulevard.

Onder de achttien mannen die deelnemen aan De Bachelorette bevinden zich onder anderen een personal trainer van 24 jaar, Chris en een 41-jarige cocktailshaker.

Volgens Gaby is het een geslaagd avontuur. „Deze bijzondere vorm van daten heb ik als heel speciaal ervaren. Het was meer dan ik vooraf had durven dromen: de romantische locatie, het enthousiasme van de mannen en de geweldige dates. Het was een écht sprookje dat me voor altijd zal bijblijven."

De Bachelorette, dat wordt gepresenteerd door Rick Brandsteder, is opgenomen in Zuid-Afrika. Vanaf 20 mei wordt het uitgezonden op Videoland.