Bloederig: hand van Freek Vonk zat 5 minuten vast in bek van python

Bij de foto waarop hij zelf nog vrij laconiek de camera in kijkt, schrijft hij al even nuchter over het voorval. Het gebeurde toen hij de python de weg wilde overtillen, zodat die niet werd overreden. „Maar terwijl ik dat deed, zag de slang zijn kans schoon en zette zijn grote bek met meer dan honderd grote vlijmscherpe en naar achter gerichte tanden in mijn hand. Woops!”

Niet dat dat Freek Vonk ervan weerhield zijn goede daad voort te zetten. „Met de python vastgebeten in mijn handrug en met zijn gespierde lijf om mijn arm gewikkeld liep ik vervolgens maar naar de overkant van de weg. Ik kon niks anders doen dan even vijf minuten wachten totdat de slang doorhad dat ik a) geen eten ben en b) ook geen bedreiging vorm.”

Gelukkig wikkelde de slang zich toen eindelijk los van de bioloog en ’trok hij langzaam zijn tanden los uit mijn vlees.’ „Slang blij, ik blij. En ach, wat is nou een littekentje meer of minder.”