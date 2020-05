Prinses Claire kreeg naast slepende ziekte ook corona

Laurent vertelde woensdag aan Soir Magazine dat „iemand” in zijn huishouden besmet was geraakt, en nu weer genezen was. Het blijkt dus om Claire te gaan. „Zes maanden geleden werd ons gezin getroffen doordat Claire zwaar ziek werd, een slepende ziekte zoals dat heet. Daarbovenop liep ze in maart ook corona op”, aldus Laurent.

Het was een zeer gevaarlijke combinatie. „Dat komt omdat het immuunsysteem van mijn vrouw enorm verzwakt is”, zei de prins, die twee medisch specialisten dankte voor hun goede zorgen. Het coronavirus is verslagen en met de andere ziekte gaat het iets beter. „De kwaal werd in een vroeg stadium ontdekt. De behandeling is voorbij. We moeten nu afwachten en hopen dat het goedkomt. Ik hoop het zo.”