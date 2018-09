ZIEN: eerste beelden Freek Vonk na haaienaanval

Freek is hierin te zien met een bebloede arm en een vertrokken gezicht. „Het ziet er vreselijk uit”, reageert de stuurman van de boot, die meteen hulp inroept. Het was tijdens de opnames van één van zijn duiken op de Bahama’s begin van dit jaar, dat het gruwelijk misging. Een Caribische rifhaai nam een grote hap uit Freeks rechterarm. In mei hervatte de Zapp-presentator, zonder gevoel in zijn onderarm, zijn onderzoek en keerde hij terug naar het eilandje waar hij werd gebeten.

In Freek naar de haaien vraagt de bioloog en avonturier aandacht voor de haaienstand en de consumptie van haaienvinnen. Volgens Freek worden jaarlijks ongeveer 100 miljoen haaien gedood door de mens voor hun vinnen en vlees. Als het zo doorgaat, zijn velen haaiensoorten binnen twintig jaar uitgestorven, waarschuwt hij.

Het programma is vrijdag- en zaterdagavond te zien om 20:30 op NPO3.