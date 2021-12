Sarah van Soelen openhartig over ’tijdelijke’ breuk met André Hazes

In het interview lijkt Sarah ervan overtuigd dat die twee uiteindelijk weer bij elkaar komen. Zo zegt ze: „Hoe lang die pauze gaat duren weten we niet. Dré woont nu bij zijn moeder. Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar, hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen. Hij heeft het nodige te verwerken en daarbij is rust belangrijk. Ik begrijp hem en ik steun hem. Er is geen ruzie, er is geen ander in het spel. Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen.”

’Echt alles klopt’

Op de vraag wat ze zo leuk aan hem vindt, antwoordt Sarah: „Het klinkt heel cliché, maar echt alles. ‘Er moet toch iets niet kloppen?’ heb ik wel eens aan mijn vriendinnen gevraagd. Geloof het of niet, maar alles klopt. We vullen elkaar aan. Hij is mijn beste maatje en we zijn er in goede en slechte tijden voor elkaar. Ook nu.”

Ook probeert ze het gerucht dat zij André van Monique heeft afgepakt uit de wereld te helpen. „Nee. Ik heb Dré twee jaar geleden, toen hij vrijgezel was, leren kennen. We hadden een gezellige avond waarop we aan één stuk door kletsten en er ontstond een vriendschappelijke band. Kort daarna kreeg hij een relatie met Bridget en al snel ging hij terug naar Monique. Ons contact is destijds een beetje doodgebloed.”

’Van het een kwam het ander’

Ze voegt daaraan toe: „Pas toen het uit was met Monique, zocht Dré contact met mijn vader. Hij (Sarahs stiefvader, red.) is een bekend figuur in Rotterdam en veel mensen zien hem als een vaderfiguur. André vroeg of hij hem aan een huis kon helpen. Dat lukte niet. Omdat wij thuis genoeg ruimte hebben, is Dré bij ons komen wonen. En ja, van het een kwam het ander.”