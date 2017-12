’Dr. Phil gaf gasten drank en drugs’

In 2013 was het gast Todd Herzog die kijkers een schok bezorgde door compleet dronken te verschijnen in een aflevering van Dr. Phil. Uit een blaastest bleek dat hij drie keer de toegestane hoeveelheid om te mogen rijden had gedronken. Nu komt de inmiddels 32-jarige Todd echter met een onthullende verklaring. Hij zegt dat hij volledig nuchter arriveerde bij de tv-studio voor de opnames in Los Angeles.

In zijn kleedkamer vond hij echter een fles wodka, onweerstaanbaar voor een alcoholverslaafde als hij. Toen hij eenmaal de fles had leeggedronken, zou een medewerker van de show hem Xanax, een kalmeringsmiddel, hebben gegeven ’om te kalmeren’. Hoewel hij zeker dankbaar is voor de hulp die hij ook wel degelijk kreeg van de tv-dokter, wil hij dit toch aankaarten. „Ik snap dat het tv is en dat ze willen laten zien hoe moeilijk ik het heb, maar wat als ik daar gestorven zou zijn? Ik weet het, dat klinkt verschrikkelijk.”

Heroïne

Todd is niet de enige die de veelgeprezen en best betaalde tv-presentator beschuldigt. Meerdere gasten hebben gezegd dat hun gezondheid door de zogenaamde ’redder voor verslaafden’ op het spel werd gezet, door hen vooraf aan de show zonder medische zorg achter te laten of door hen aan drugs te helpen tijdens een afkickfase. Zo zou een producer tot tweemaal toe gasten aan heroïne hebben geholpen door hen naar een dealer in de buurt te verwijzen.

Eén van de medewerkers van de show sloeg alarm over de behandeling van de gasten. Volgens haar zou Phillip McGraw, de echte naam van Dr. Phil, zijn personeel bedreigen om te voorkomen dat ze naar de media gaan. Ook bevestigde zij dat gasten achteraf klaagden dat hun levens waren geruïneerd. Eén gast zou zelfs een zelfmoordpoging gedaan hebben na de show, volgens een ander personeelslid. Een woordvoerder van de show weigerde een interview te geven naar aanleiding van de uitspraken van de gasten. Hij ontkende dat er wodka in de kleedkamers zou hebben gelegen. Woordvoerders van CBS hebben niet onmiddellijk gereageerd.