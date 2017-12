Jan Slagter: ‘Overheid moet 50-plussers in dienst nemen’

In het nieuwe glossy magazine Jeu, dat zaterdag 30 december gratis bij De Telegraaf zit, roept hij bovendien de overheid op om meer 50-plussers in dienst te nemen.

,,Die hebben zoveel in hun mars, maar komen nergens meer aan de bak”, zegt Slagter. ,,Ze doen vrijwilligerswerk, omdat ze nog veel te graag actief zijn. Geef die mensen toch een kans! Maar steeds weer wordt er voor jongeren gekozen. Omdat die goedkoper zouden zijn. Maar veel ouderen hoeven helemaal niet per se veel te verdienen. Ze willen gewoon werken en ze kunnen zó veel. De overheid zou echt haar verantwoordelijkheid moeten pakken en zelf veel meer ouderen in dienst moeten nemen. Er dient een herwaardering van ouderen plaats te vinden.”

De beeldvorming rondom ouderen is volkomen verkeerd, vindt Slagter. ,,Ook bedrijven hebben zitten slapen en richten zich nog veel te veel op de groep 18-40 jaar. Ouderen zouden niks meer kopen, alleen nog maar aan dezelfde merken vasthouden. Aan ouderen heb je niks. Wat een onzin!! Mijn vader veranderde op z’n 90ste nog van automerk. Wat is nou oud? Mensen van 60 zijn gewoon nog jongeren.”

Slagter geniet van het succes van zijn omroep, maar ziet soms met lede ogen aan hoe andere omroepen ook ineens programma’s voor ouderen maken.

,,Ik hou niet van een programma als Hotel Romantiek, dat datingprogramma voor ouderen. Ik zou geen dating op televisie doen. Dat kan soms sneu worden. Dat hij haar wel leuk vindt, maar zij hem niet. Nee, dat is niks voor mij.”

Het kopieergedrag werkt volgens hem ook niet. ,,Het is typisch Hilversum. RTL dat ineens na Heel Holland Bakt ook met een programma komt waarin mensen iets van chocola moeten maken. Maar als je kopieert moet je het 1 op 1 doen. En dat mag niet, want het gaat om een beschermd format. Dan krijg je dus vaak een afgeleide, en dat werkt niet.”