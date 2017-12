‘Expeditie ook zwaar voor presentator’

Eddy Zoëy presenteerde het programma van 2009 tot 2012, maar kijkt er niet bepaald met een voldaan gevoel op terug. In het nieuwe glossy magazine Jeu, dat zaterdag 30 december gratis bij De Telegraaf zit, zegt hij: ,,Expeditie Robinson is niet zo geschikt voor mij. Het is een geweldig programma, respect voor de makers, maar het is een enorm lange zit van niks doen voor de presentator. Ik heb ooit eens berekend dat ik op één dag Take Me Out-opnames, we namen 6 afleveringen per dag op, méér deed dan in de twee maanden die ik voor Robinson op zo’n eiland zat.”

Zoëy is inmiddels 50 jaar en is nog altijd heel erg actief, met onder meer muziek, theater en schilderen. Maar niet meer in de televisiewereld.

,,Televisie is niet zaligmakend”, zegt hij. ,,Mensen denken altijd dat als je niet meer op tv bent, je wel zult zijn afgedankt. Maar er zijn echt mensen die daar zelf voor kiezen. Ik was op een gegeven moment belachelijk veel op tv. Nu we er toch zijn, Take me Out, Expeditie Robinson, Ibiza 24/7, The Phone. Allemaal tegelijk in hetzelfde jaar ook, 2009. Bijna iedere dag was mijn bek op de buis. Financieel had ik het veel beter dan nu, maar nu ben ik gelukkiger.”

Een van de redenen dat Zoëy zo gelukkig is, is zijn 22 jaar jongere vriendin en fotomodel Sarah. Bang om haar kwijt te raken vanwege het leeftijdsverschil is hij niet.

,,Nee. Een beetje vertrouwen in jezelf hebben kan geen kwaad. Ik denk ook echt dat op zo’n manier bang zijn een self-fulfilling prophecy teweeg kan brengen. Dus dat je ervoor zorgt dat je eigen angst werkelijkheid wordt. Ik snap jaloezie gewoon niet zo goed. Waarom zou je dat zijn? Als iemand oprecht denkt dat het leuker bij iemand anders is, zou ik diegene graag willen laten gaan.”