Kanye West: de Kardashians inspireren mij om nog harder te werken

Hoewel Kanye zelf al een indrukwekkende carrière had opgebouwd voordat zijn vrouw Kim überhaupt in beeld kwam, meent hij nu nog beter zijn best te gaan doen nadat hij het werkethos van Kim, haar moeder Kris en haar zussen Kourtney, Khloe, Kendall en Kylie heeft mogen aanschouwen. Dit meldt Billboard.

Tijdens een conferentie van de The New York Times liet West weten dat de Kardashians hem hebben aangespoord om zijn grenzen te verleggen. „Ik denk echt dat als mijn schoonfamilie niet zulke harde werkers zouden zijn, ik allang lekker achterover was gaan hangen en berusting had gevonden in het zijn van de beste artiest op aarde ooit”, aldus Kanye.

West’s nieuwe album Jesus Is King kwam afgelopen week op nummer 1 binnen in de Billboard 200, de Amerikaanse variant op de Nederlandse Top 40, maar dan iets groter.