’Duelles’: ijzersterke nagelbijter

Maar de vriendschap bekoelt als Céline’s zoontje Maxime uit het raam valt en overlijdt. Zijn ontroostbare moeder verwijt Alice – die tijdens het ongeval in de tuin werkte – dat ze niet adequaat heeft ingegrepen. Op haar beurt denkt Alice al gauw dat Céline wraak wil nemen door háár zoontje Theo te vermoorden. Maar is dat echt zo? Of wordt Alice geplaagd door waanbeelden?

Duelles is de verfilming van de roman Derrière la haine van de Belgische thrillerschrijfster Barbara Abel uit 2012. Voor zijn bewerking speelde regisseur Olivier Masset-Depasse stevig leentjebuur bij zijn grote voorbeelden Alfred Hitchcock, Douglas Sirk en David Lynch, meesters van de ingehouden suspense, sterk melodrama en fraaie stilering.

Maar ook nu weer blijkt goed gejat beter dan slecht bedacht. Masset-Depasse serveert een heerlijke, onheilszwangere psycho-thriller die nergens voorspelbaar wordt, halverwege helemaal losgaat en de kijker zo tot de laatste scène in een wurggreep houdt. Daarbij zijn Baetens en Coesens fantastisch als de twee vrouwen die hun vriendschap teloor zien gaan en ten prooi vallen aan schuldgevoelens en paranoia.

In Hollywood staan Jessica Chastain en Anne Hathaway inmiddels klaar om de hoofdrollen te spelen in de Amerikaanse remake. Zij moeten van goeden huize komen om deze ijzersterke nagelbijter te overtreffen.

✭✭✭✭