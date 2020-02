Jan Slagter gelooft Imanuelle Grives niet

„Het was hetzelfde verhaal wat ze in de rechtbank deed”, vertelde Slagter woensdag op NPO Radio 1. „Ik zag vooral een actrice die alle kanten op ging: een lach, een grapje. Maar zij maakt mij nog steeds niet wijs dat het arsenaal drugs dat ze bij zich had voor eigen gebruik was.”

Grives draaide volgens Slagter enorm om de hete brij heen. „Ik kon haar niet geloven: ze brak alleen toen ze sprak over haar moeder. Maar niet toen het ging over het dealen van drugs, waar ze voor veroordeeld is. Ze had een rotrelatie, ze wilde graag gepakt worden. Maar waarom zei ze niet gewoon eerlijk: ik was verkeerd bezig?”

De actrice deed dinsdagavond in Jinek voor het eerst op televisie haar verhaal nadat zij in de zomer werd aangehouden voor het verhandelen van drugs op festival Tomorrowland. Naar eigen zeggen deed zij dit mede omdat ze leed aan een zogenoemd ’imposter-syndroom’, de doorlopende angst om ontmaskerd te worden als een oplichter.