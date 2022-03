Universiteit blijkt racistische beerput in ’Master’

Speelfilmdebutant Mariama Diallo, die ook zelf het scenario schreef, voert twee zwarte vrouwen op die beiden als nieuwkomers kennismaken met een prestigieuze universiteit. Jasmine is een eerstejaarsstudent, Gail is een succesvolle professor die het nu tot faculteitshoofd heeft geschopt. De vrouwen beginnen nog energiek en ambitieus aan hun campusleven, maar al snel worden ze geconfronteerd met narigheid.

Zo krijgt Jasmine niet alleen te maken met intimidaties van witte klasgenoten, maar heeft ze ook een zwarte literatuurdocent die lijkt te willen afdwingen dat er iets over racisme wordt geschreven. Ook vreemd: een detectiepoortje in de bibliotheek gaat bij Jasmine zonder reden af. Intussen gruwelt Gail van de maden in haar nieuwe woning, hoewel dat slechts het begin is van wat ze ontdekt. De universiteit blijkt namelijk een verleden met gruwelijk racisme te hebben. Het verhaal dat een zwarte student zelfmoord pleegde, precies op de kamer die Jasmine toebedeeld heeft gekregen, is dus misschien wel meer dan alleen een gerucht.

Dat die mysterieuze dood zich afspeelde in 1968, het jaar dat Martin Luther King werd vermoord, geeft Diallo de ruimte om parallellen te trekken tussen toen en nu. De vraag daarbij is uiteraard of de rassenhaat uit de jaren zestig wel echt is verdwenen, of ongemerkt in een andere vorm nog door blijft gaan. Diallo’s boodschap is wat dat betreft glashelder.