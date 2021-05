Harry heeft zich nu ook woede van de Amerikanen op de hals gehaald

In gesprek met Dax Shepard heeft prins Harry dit keer het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet besproken. Hoewel besproken een groot woord is, want de Britse royal gaf te kennen er niet veel vanaf te weten. „Ik heb zoveel dat ik zou willen zeggen over het eerste amendement zoals ik dat begrepen heb, maar dat is gekkenwerk. Ik wil die kant niet opgaan, want het is een enorm onderwerp en één die ik niet begrijp omdat ik hier nog maar kort ben. Maar een maas in de wet is overal te vinden en dat kun je uitbuiten.”

De uitspraken van Harry leverden op social media niets dan woede op onder Amerikanen. De teneur is tweeledig: ’Harry kan beter zijn mond houden als hij niets beters te zeggen heeft’ en ’Als Harry problemen heeft met Amerika of met de grondwet, laat hem dan alsjeblieft teruggaan naar Engeland’. Alleen heeft hij het daar bij zijn familie ook verbruid. Na de begrafenis van prins Philip leek er nog enige hoop op verzoening toen prinses Catherine een gesprek met hem en William initieerde. Maar sinds Harry zijn vader nogmaals allerlei verwijten maakte, lijkt hij het zichzelf wel onmogelijk te hebben gemaakt.

Het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet biedt bescherming van een aantal vrijheden in de Verenigde Staten. Zo borgt het de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de persvrijheid, het recht op samenkomst en het recht om zich uit te spreken tegen de overheid of een beroep op hen te doen wanneer men het niet met de overheid eens is.

In eigen land zijn het onder meer Piers Morgan en politicus Nigel Farage die menen dat Harry ’nu compleet de weg kwijt is’.