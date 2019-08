Jan Slagter wil nog niet met pensioen

„Ik wil gewoon nog even verdergaan, liefst tot m’n zeventigste. Ik heb dat al besproken met m’n raad van toezicht, die vindt het prima”, vertelt Jan aan Villamedia. „Wel wat minderen met de afspraken en vergaderingen, geen afspraken na 2 uur ’s middags meer. Ik heb het al tegen m’n secretaresse gezegd. Dan kan ik tenminste ook nog wat ander werk doen.”

Jan zou het liefst zijn opvolger nog een tijdje willen inwerken en daarna is hij foetsie. „Als ik dan eindelijk weg ben, ben ik ook echt weg, klaar is klaar, weg is weg”, vindt hij. „Mij zullen ze na mijn vertrek niet meer zien rondlopen op het Mediapark.”

De omroepbaas heeft dan ook al heel wat plannen voor zijn oude dag. „Ik ga varen met de boot, die ik sinds kort heb. En dan misschien nog eens orgelles nemen, ik houd erg van dat instrument en kan ook best een beetje spelen. (...) Ja, dat zal het wel worden: beetje varen, beetje orgel spelen en in m’n eigen MAX-café zitten, dat ik aan het opzetten ben in Zoetermeer.”