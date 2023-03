Geraldine Kemper uitgescholden en met bierblikje bekogeld: ’Ik was echt bang’

„Gisteren fietste ik op straat”, begint de presentatrice, die in Amsterdam woont, haar bericht. „En maakte ik oogcontact met een jongeman. Voor hem reden om mij uit te schelden en met een bierblikje te bekogelen.” Een andere man nam het voor haar op, vervolgt Kemper.

In de avond liep ze „terug van een meeting.” „En in een straat waar verder niemand liep kwam een man naar me toe gelopen. Ik voelde het al. Soms voel je het. De man kom veel te dicht bij me lopen. Blijft hangen en zegt op een vieze toon. Goedeavond he (En nee. Dit was niet een gezellige goedeavond)”, schrijft Kemper. „Ik was echt bang. Gelukkig liep hij door.”

Dit was „een gewone dinsdag”, schrijft de presentatrice. „En nee niet alle dagen zijn zo. Maar het blijft toch bizar dat ik soms zo bang ben in mijn eigen stad.”