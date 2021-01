Prins William trots op Queen Elizabeth en Philip na vaccinatie

Volgens William is er ’licht aan het einde van de tunnel’ nu de vaccins er zijn. Het is voor het eerst dat hij er openlijk over spreekt, een ruime week nadat zijn grootouders koningin Elizabeth (94) en prins Philip (99) hun eerste prik hebben gehad.

„Ik ben er erg trots op dat ze dat hebben gedaan. Het is echt belangrijk dat iedereen het vaccin krijgt wanneer ze aan de beurt zijn”, aldus de prins.

In het gesprek feliciteerde hij alle hulpverleners en vrijwilligers die bij het Britse vaccinatieprogramma betrokken zijn. „Ik weet dat dit een enorm verschil gaat maken voor iedereen. Ik wil er ook op wijzen dat ik denk dat dit niet iets is dat heel gemakkelijk gaat en zeker niet iets is waar iedereen in de wereld toegang tot heeft.” William prees dan ook de Britse gezondheidsdienst NHS. „We hebben hier de juiste mensen, onderzoek en ontwikkeling.”