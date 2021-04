’Veiligheidsdienst Jordanië verhoort halfbroer koning Abdullah wegens staatsgreep’

Het gaat om voormalig kroonprins Hamza bin Hussein, een halfbroer van koning Abdullah, die met steun van een twintigtal anderen mogelijk een staatsgreep zou hebben voorbereid. Abdullah, die het Westen goedgezind is, onthief Hamza in 2004 als troonopvolger, daarmee zijn eigen machtspositie versterkend.

Petra maakte ook bekend dat de in de VS opgeleide Bassem Awadallah, jarenlang een vertrouweling van de koning en onder meer enige tijd minister van Financiën, en Sharif Hassan Ben Zaid zijn gearresteerd. De laatste is eveneens een lid van de koninklijke familie.

Hamza liet zaterdagavond volgens de tv-zender al-Jazeera in een videoboodschap weten dat hij huisarrest heeft en van de legerleiding te horen heeft gekregen dat hij met niemand contact mag hebben. Twee van zijn lijfwachten zijn wel meegenomen. Koning Abdullah kreeg de nodige steunbetuigingen uit Arabische landen, maar ook uit de Verenigde Staten.