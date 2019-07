Jay Z wil mensen helpen met cannabis

„We willen iets prachtigs neerzetten, mensen helpen en terwijl we dat doen ook plezier beleven aan het proces”, schrijft Jay Z in een verklaring. Het recreatief gebruik van marihuana is nog niet zo lang legaal in de Verenigde Staten. Ook is het niet in alle staten gelegaliseerd. De teller staat nu op elf staten, inclusief Californië. De echtgenoot van Beyoncé is niet de enige wereldster die zich heeft gemengd in de cannabisindustrie.

Zo heeft Snoop Dogg zijn eigen merk, Leafs by Snoop en lanceerde actrice Whoopi Goldberg in 2016 producten met medicinale marihuana om menstruatieklachten te verminderen.