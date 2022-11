Man die 18 jaar op luchthaven woonde en inspiratie was voor The Terminal overleden

De Iraniër, die de voorkeur gaf om aangesproken te worden met Sir Alfred, werd geboren in 1945. In het najaar van 1988 werd de luchthaven in Roissy, ten noorden van Parijs, zijn woonadres. Daar was Nasseri terechtgekomen nadat hij van zijn geboorteland naar achtereenvolgens Londen, Berlijn en Amsterdam was gevlogen om zijn moeder te vinden.

Overal waar hij kwam werd hij door de autoriteiten weggestuurd, omdat hij niet beschikte over de juiste papieren. Nasseri groeide uit tot een symbool en werd door een steeds groter wordende groep mensen voorzien van onder meer voedsel, medische hulp, boeken en een radio.

Nasseri bij de poster van The Terminal, de film die is gebaseerd op zijn leven op de luchthaven. Ⓒ Getty Images

’Bang om te gaan’

Uiteindelijk kreeg Nasseri in 1999 de status van vluchteling en een verblijfsvergunning voor Frankrijk. „Ik weet nog niet wat ik ga doen, op de luchthaven blijven of vertrekken”, zei hij daarna. „Ik heb de papieren, ik mag hier blijven, maar ik wil eerst goed nadenken over alle opties voordat ik tot een keuze kom.” Sir Alfred bleef, volgens zijn advocaat omdat hij ’bang was om te gaan’.

Zijn situatie inspireerde regisseur Steven Spielberg om The Terminal (2004) te maken. De film met Tom Hanks in de hoofdrol vertelt het verhaal van een man die vastzit op luchthaven JFK in New York, nadat in zijn thuisland een revolutie is uitgebroken.

Nadat hij het grootste deel van het geld dat hij had gekregen voor de film had uitgegeven, keerde Nasseri volgens de woordvoerder een aantal weken geleden terug op het vliegveld. Daar stierf hij zaterdag, aan het einde van de ochtend, een natuurlijke dood.