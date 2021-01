Britse royals feliciteren Catherine met verjaardag

Via de sociale kanalen van het Britse koningshuis deelde de 94-jarige Elizabeth een foto van haar met Catherine tijdens de The Chelsea Flower Show in 2019. „We wensen de hertogin van Cambridge een hele fijne verjaardag!", luidt het bijschrift. Elizabeth zit momenteel samen met haar man in Philip in Windsor Castle, waar het echtpaar de coronalockdown uitzit.

Niet alleen de koningin, maar ook haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla feliciteerden Catherine met haar verjaardag. Op Instagram deelde het stel een foto van een lachende Catherine, inclusief een emoji van een taart.

De hertogin viert haar verjaardag vanwege de coronacrisis dit jaar ingetogen. Ze verblijft momenteel samen met William en hun kinderen George, Charlotte en Louis in hun residentie in Norfolk.