Manager: zinloos geweld en verdwaalde kogel oorzaak dood Takeoff

„Zinloos geweld en een verdwaalde kogel hebben opnieuw een leven geëist en we zijn er kapot van”, valt op Instagram Stories te lezen in de boodschap van Quality Control Music, het label van Migos, de hiphopformatie waar Takeoff lid van was.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Instagram

De politie van Houston heeft officieel nog niets gezegd over een mogelijke aanleiding van de schietpartij en of het om een verdwaalde kogel ging. Volgens politiechef Troy Finner was er echter „geen reden om aan te nemen dat Takeoff verwikkeld was in criminele activiteiten.” Het korps is wel op zoek naar getuigen, zo werd bekend tijdens een persconferentie. „Laten we zorgen voor gerechtigheid voor de familie.”