Op1 verslaat Jinek voor vierde keer

De 'talkshow-oorlog' woedt in alle hevigheid. NPO heeft het reclameblok vóór Op1 geschrapt om het aantrekkelijker voor de kijkers te maken om 'in te stappen' in het programma, dat elke avond van de week door een ander duo wordt gepresenteerd. Het presentatieduo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra trok maandagavond de meeste kijkers van de vier teams die tot nu toe geweest zijn. RTL start nu al vóór 22.15 uur met Jinek, om NPO te slim af te zijn.

Eva Jinek had jarenlang een late night-talkshow op NPO, maar stapte eind vorig jaar over naar de commerciëlen. Zij maakte er geen geheim van dat geld een belangrijke overweging was om dit te doen.

Over mijn lijk

De eerste aflevering van Over mijn lijk met Tim Hofman als presentator heeft donderdagavond iets meer dan een miljoen kijkers getrokken. Het programma van BNNVARA staat daarmee op de zesde plek in de Dag Top 25.

Frans en Mariska Bauer wisten met hun reisprogramma De Bauers in Argentinië 940.000 kijkers aan zich te binden, goed voor een zevende plek in de lijst. Ze bleven daarmee de talkshows Op1 en Jinek nipt voor.

Primetime was De slimste mens veruit het best bekeken programma van de avond. Voor de kennisquiz met Philip Freriks en Maarten van Rossem bleven ruim 1,6 miljoen mensen thuis. Alleen het NOS Journaal van 20 uur werd beter bekeken, daarvoor kropen iets meer dan 2 miljoen mensen voor de buis.