Ava Max nam de tijd voor debuutalbum ’Heaven & hell’

Ava Max: „Mijn ouders stonden er op om naar Los Angeles te verhuizen, om mijn kansen om het te maken in de muziek zo groot mogelijk te maken.” Ⓒ Foto Warner Music

Met de dominantie van hiphop in de hitlijsten de afgelopen paar jaar lijkt het soms of er minder popmuziek gemaakt wordt. Dat is niet waar, aldus Ava Max. „Pop was er, is er en zal er altijd blijven”, meent de Amerikaanse, die vandaag haar debuutplaat Heaven & hell uitbrengt.