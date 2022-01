Oproep aan kabinet om snel de musea te openen

De hartenkreet is ondertekend door o.a. directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum, Benno Tempel van het Kunstmuseum Den Haag, Harry Tupan die leiding geeft aan het Drents Museum in Assen en de kersverse directeur van het particuliere Museum More in Gorssel Maite van Dijk. Zij schrijven in de brief aan de regering dat musea, net als de commerciële doorstroomlocaties, zo snel mogelijk weer bezoek moeten mogen verwelkomen.

Protocollen

De musea hebben zich gedurende de crisis steeds coöperatief opgesteld. „Wij zijn telkens keurig dichtgegaan tijdens lockdowns, met veel begrip voor overheidsmaatregelen. We hebben ons trouw en verstandig gehouden aan de opeenvolgende brancheprotocollen om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te garanderen.”

Door hoepels er ook gesprongen moest worden, de musea werkten braaf mee. „Een gezondheidscheck aan de deur, 1 bezoeker of huishouden per 10 m² of per 5 m², het instellen van tijdsloten, reserveringen, vaste routes, mondkapjesplicht of QR-code controle, alle voorzorgsregels zijn gevolgd met groot succes op het gebied van volksgezondheid”, zo stellen zij.

Sportscholen

Daarom vinden zij het des te onbegrijpelijker dat het OMT-advies wel zegt de sportscholen en winkels te willen heropenen, maar nog niet de cultuurinstellingen. Eerder al sprak Wim Pijbes, oud-directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum, zijn verbazing uit over het uitgelekte advies. „Wel Ikea, geen musea, dat kan toch niet. Waarom moet de musea wachten, terwijl het museumpubliek zich bewezen aan de basisregels houdt en gedisciplineerde mondkapjesdragers zijn.”

Volgens Vera Carasso van de Museumvereniging, die de brief van de museumdirecteuren ook ondertekende, zijn er 1,3 miljoen Museumkaarthouders in ons land en nog veel meer cultuurliefhebbers, kunststudenten en kunstenaars, die ’niet alleen willen sporten of winkelen maar ook middels veilig museumbezoek en kunst kijken hun geestelijk welzijn willen bevorderen.’