Om deze reden keerde Josh Hartnett Hollywood de rug toe

Chris Noth: ’Afwezigheid Kim Cattrall in SATC-reboot zeer ongemakkelijk’

Chris Noth, de acteur die al jaren gestalte geeft aan het Sex and the city personage Mr. Big vindt het ’verdrietig en ongemakkelijk’ dat zijn voormalig collega Kim Cattrall niet te zien zal zijn de aankomende reboot And just like that..., die vanaf 9 december op HBO Max te zien is.