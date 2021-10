Unicum in jubileum ’De kist’

Allush blikt terug op hun eerste ontmoeting in 2014: „Het beeld dat hij schetste van het sterfbed van zijn vrouw Roos heeft een diepe indruk achtergelaten.” Smid vertelde destijds onder meer dat op haar nachtkastje een lampje brandde. De zanger kon het, zelfs een jaar na haar overlijden, niet uitdoen.

„Dat plaatje staat nog steeds op mijn netvlies”, vertelt de presentator. „Terwijl het meestal wel zo is dat ik het verhaal van mensen bij hen kan laten. De gesprekken die ik voer zijn vaak indrukwekkend en gaan over zeer intieme dingen. We wilden het jubileum markeren door iets wat we nog niet eerder hadden gedaan. Ernst Daniël stond er heel erg voor open.”

De artiest heeft de ziekte van Parkinson. Met aan zijn zijde zijn oudste dochter (zijn ’tolk’, zoals Smid haar noemt) wordt Allush hartelijk ontvangen nadat hij komt aanrijden in zijn kenmerkende gele autootje met een kist bovenop. „Het einde wacht ons allen en de weg ernaartoe moet je zo leuk mogelijk maken”, vindt Smid.

Allush vermoedt dat veel van zijn eerdere prominente gesprekspartners nogmaals met hem zouden willen praten. „Ieders visie op de dood zal inmiddels zijn veranderd. Je maakt dingen mee. En met de jaren wordt je sterfelijkheid reëler.”

Om het jubileum luister bij te zetten, worden in de nacht van maandag op dinsdag tien afleveringen van De kist herhaald. Onder meer die met oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Daarvoor won Allush in 2019 een Sonja Barend Award, voor het beste interview. Dit jaar is hij opnieuw genomineerd, voor het gesprek met Tygo Gernandt. „Een hele eer om weer in een rijtje geweldige interviewers te staan.”

De kist is om 23:25 uur te zien op NPO 2.