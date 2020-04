Yolanthes familie rouwt... zonder Wesley

Yolanthe Sneijder-Cabau Ⓒ Hollandse Hoogte

Met de dood van ’lieve gekke’ TANTE HANSJE (75) heeft de familie van YOLANTHE SNEIJDER-CABAU een gevoelig verlies geleden. De familie kondigt het overlijden vandaag aan in advertenties in deze krant, waarin over haar wordt gezegd: ’Zij was uniek, fel, vol van leven en ondeugendheid, humor en gezelligheid.’