Syb van der Ploeg vindt De Kast beter dan 20 jaar geleden

Naast fans zijn namelijk ook veel oude bekenden van de partij. „We hebben iedereen uitgenodigd die de afgelopen dertig jaar ook maar iets met De Kast te maken had. Roadies, managers, noem maar op”, somt Syb op tegenover BuzzE. Het gaat volgens hem dus ook om de mensen die de band op een vervelende manier hebben verlaten. „Met sommigen hebben we zelfs tot in de rechtszaal ruzie gehad. Of ze komen weet ik niet maar wat mij betreft is dit een verzoeningsconcert.”

Als Syb terugkijkt op de afgelopen decennia, herinnert hij zich vooral de succesjaren eind jaren negentig. De band scoorde hit na hit, gaf stadionconcerten in Heerenveen, Arnhem en shows in Ahoy en verzamelde kasten vol awards en gouden en platina platen.

Huwelijk

„We zijn heel lang bezig geweest om succes te krijgen en in 1997, 1998 begon het eigenlijk pas echt”, aldus Syb. „Natuurlijk zijn er ook de strubbelingen geweest. We hebben een tijd minder gespeeld, er kwamen andere leden maar nu spelen we alweer een tijdje in de oude formatie. Het is net als een huwelijk: er zijn hoogte- en dieptepunten, maar de vriendschap tussen de leden is gebleven.”

Volgens Syb is De Kast inmiddels beter dan in zijn hoogtijdagen. „Dat klinkt misschien gek, maar we zijn echt beter dan 20 jaar geleden”, aldus de zanger. „We hebben meer rust in ons spel en het jongehondengevoel is er nu wel af.”

Lubach

Voor De Kast is het concert in Amsterdam een terugkeer naar de zaal waar ze bijna twintig jaar geleden voor het eerst én direct voor het laatst solo stonden. De Kast was destijds zelfs de eerste Nederlandstalige band die in de toenmalige Heineken Music Hall het podium betrad.

Zaterdag krijgt De Kast hulp van enkele gastartiesten. Zo boden Arjen Lubach en Janine Abbring zich spontaan aan om hun hit Jelle, wat een parodie was op De Kast, nog eens live te zingen. Ook YouTuber Kalvijn komt langs. Hij maakte met De Kast een nieuwe versie van In Nije Dei.