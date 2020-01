GoT-acteurs krijgen rol in LotR-serie

Zo zijn Joseph Mawle, die Benjen Stark speelde in de populaire HBO-serie, en Robert Aramayo (jonge Ned Stark) te zien in de serie. Andere acteurs die een rol hebben, zijn onder anderen Owain Arthur, Morfydd Clark en Nazanin Boiadi. De opnames moeten in februari van start gaan. Wanneer de serie verschijnt op de streamingdienst van Amazon is nog niet bekend.

Waar de Lord of the Rings-serie precies over gaat is nog niet bekend.