Ype Driessen maakt eerste autobiografische fotoroman

Het boek gaat zo’n 200 bladzijden tellen en gaat over „zelfvertrouwen, ambities, angsten, dromen en natuurlijk de liefde.” Om het project te financieren is Driessen op de website Voordekunst.nl een crowdfundingactie begonnen. Donateurs krijgen in ruil voor hun financiële bijdrage een gesigneerd boek, een exclusief storyboard van een pagina of een bijrol in een van de fotostrips.

De fotostripmaker is tot nu toe vooral bekend van zijn wekelijkse publicaties in studentenbladen, Het Parool, Onze Taal en op zijn website. Hij wordt in recensies vaak geprezen om zijn observatievermogen, zijn gevoel voor humor en zijn gave om „grote maatschappelijke thema’s met een uiterst lichte toets te brengen.” Op de website Voordekunst verklaren onder meer Ionica Smeets en Aaf Brandt Corstius zich ambassadeur voor de fotoroman.