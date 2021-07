Logo Kro-Ncrv in regenboogkleuren tijdens Amsterdam Pride

TV

Joris Linssen en Harm Edens maken wandelprogramma over Vierdaagse

In samenwerking met Omroep Gelderland komt Kro-Ncrv in de week waarin normaal gesproken de Vierdaagse plaatsvindt, met een speciaal wandelprogramma op tv. In Wandelhart lopen presentatoren Harm Edens en Joris Linssen dwars door de provincie Gelderland waarin ze onder meer langs de bekende plaatsen v...