Gisele Bündchen op randje van de dood: ’Ik moest mijn levensstijl veranderen’

In haar jonge jaren was Gisele een van de best betaalde modellen ter wereld. Terwijl het Victoria’s Secret-model alles had wat je als twintiger maar kon wensen, voelde dit niet zo voor het model. „Toen ik mijn hoogtepunt in mijn carrière bereikte, voelde het van binnen alsof ik mijn dieptepunt had bereikt. Ik begon mijn dag altijd met een mokka frappuccino met slagroom en drie sigaretten. Vervolgens dronk ik iedere avond een fles wijn leeg.”

Gisele herinnert zich hoe een vriendin haar adviseerde om hulp te zoeken bij een natuurgeneeskundige. Hij schreef haar onmiddellijk een allesomvattende detox voor. Het verwijderen van suiker, granen, zuivel, cafeïne, alcohol en sigaretten uit haar levensstijl ging volgens het model gepaard met intense ontwenningsverschijnselen. „Ik denk dat ik toen de ergste migraine had die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik herinner me dat de arts zei: ’Nou, wil je leven of niet?’ Het was erop of eronder.”

’Gelukkiger dan ooit’

Drie maanden later waren de symptomen zo goed als verdwenen. De ster veranderde haar ritme en staat nu dagelijks om 5.00 uur ’s ochtends op om te mediteren en te trainen. Het supermodel is naar eigen zeggen ’gelukkiger dan ooit’. „Ik denk dat ik me op mijn veertigste beter voel dan toen ik in de twintig was, niet alleen fysiek. Er wordt ons verteld dat het leven voorbij is op je veertigste, maar ik heb het gevoel dat ik nog maar net begin.”

Gisele is sinds 2009 getrouwd met NFL quarterback Tom Brady. Samen hebben ze twee kinderen: Benjamin (12) en Vivian (9). Het supermodel is ook stiefmoeder van Toms tienerzoon John (14), die haar man uit een eerdere relatie kreeg.