Gisele Bündchen openhartig over huwelijksproblemen met Tom Brady

Afgelopen mei vertelde Bündchen al aan de Britse Vogue dat het opvoeden van kinderen met Brady geen „sprookje” is. De twee zouden in de clinch liggen over zijn besluit om niet met pensioen te gaan. „Ze hadden afgesproken dat hij met pensioen zou gaan om zich op het gezin te concentreren, maar toen veranderde hij van gedachten”, vertelde een insider destijds aan Page Six.

Bündchen en Brady en delen samen twee kinderen, zoon Benjamin (12) en dochter Vivian (9). Het supermodel is allerminst blij met zijn terugkeer naar de National Football League en wenst dat hij zich meer focust op hun gezin. „Het is een zeer gewelddadige sport, we hebben kinderen en ik zou graag willen dat hij meer aanwezig is. Ik heb deze gesprekken keer op keer met hem gevoerd”, vertelt ze aan Elle Magazine.

Toch is het supermodel van mening dat ieder zijn eigen geluk moet volgen. „Uiteindelijk heb ik het gevoel dat iedereen een beslissing moet nemen die voor hen het beste werkt. Hij moet ook zijn geluk volgen.”