Cor Bakker: Louis van Dijk was een voorbeeld

Bakker heeft lang samengewerkt met Van Dijk. Toen hij zeventien was, mocht Bakker voorspelen bij Van Dijk. Voor de Noord-Hollandse muzikant was dat een geweldige ervaring. „Ik was al vanaf mijn elfde fan van hem.” De twee werkten 25 jaar samen.

Volgens Bakker was Van Dijk zeer geliefd in de vaderlandse muziekwereld. Hij noemt hem „een lief mens” en „iemand met humor.” Ook roemt Bakker het pianospel van zijn leermeester. Dat noemt hij harmonieus.

