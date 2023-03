Filmrecensie Chris Pine bindende factor ’Dungeons & Dragons: Honor among thieves’

— Wat: film, fantasy, — avontuur — Regie: Jonathan Goldstein, John Francis Daley — Met: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

Door Marco Weijers

Justice Smith, Chris Pine, Sophia Lillis en Michelle Rodriguez in ’Honor among thieves’. Ⓒ PR

De bard Edgin (Chris Pine) zit in Dungeons & Dragons: Honor among thieves vol mooie praatjes, maar ook al twee jaar in de bak. Tot hij met zijn partner-in-crime Holga (Michelle Rodriguez) op spectaculaire wijze weet te ontsnappen, alleen wel op dezelfde dag waarop hen toch al gratie zou worden verleend. Die timing zet de toon van deze bordspel-verfilming, waarvoor elke fantasy-franchise uit het verleden in de cocktailshaker lijkt gekieperd.