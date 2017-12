Adam Curry wint Marconi Oeuvre Award

Volgens Jeroen van Inkel heeft Curry de prijs gewonnen omdat hij veel voor de radio heeft betekend. „ Met Curry & Van Inkel hebben we veel leuke vernieuwende dingen gedaan. En Curry heeft ook de podcast uitgevonden, dat is ook een vorm van radiomaken.”

De in Amerika verblijvende presentator en ondernemer kreeg de prijs uitgereikt via Skype. Zijn reactie is kort en krachtig: „Wat ontzettend gaaf!”.

Vorig jaar won radiopionier Tineke de Nooij de Marconi Oeuvre Award 2016. Binnenkort worden nog meer radioprijzen uitgereikt, op het Gouden RadioRing Gala op 25 januari. NPO Radio 2, Radio 10 en SLAM! maken kans op een Marconi Award in de categorie beste zender.