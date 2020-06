Rachel Hazes openhartig over liefdesbreuk

Rachel benadrukte dat het goed met haar gaat en dat ze Mike eruit had ’geflikkerd’. „Het was wel gezellig maar door de drukke werkzaamheden kan je gewoon niet antwoord geven op de vragen die je gesteld worden”, zei ze eerst nog wat cryptisch. Toen Beau vroeg of Mike meer van haar wilde dan ze kon geven, beaamde Rachel dat. „Ja, ik wil wel die aardappels op tafel zetten maar niet om 18.00 uur.”

Haar drukke leven hielp ook niet mee. „Ik kom bijna niet aan mezelf toe. Dat is heel vervelend voor de partner waar je op dat moment mee bent. Maar dan kan je beter voor korte pijn gaan dan voor lange ellende”, aldus de 50-jarige Rachel.

André Hazes

De weduwe van André stelt dat de zanger nog altijd grotendeels haar leven bepaalt. „Het is moeilijk. Ik was 19 toen ik bij André terechtkwam, eigenlijk 15 maar de tweede keer toen het officieel werd 19. Het is voor mij zo moeilijk om Dré los te laten. Je bent zo jong bij elkaar. Een vriend van André kan het altijd mooi verwoorden: ’je bent als een bonk klei bij die man gekomen en je bent gekneed zoals hij wilde’.”

„Wat André nu tegen me zou zeggen? Waarschijnlijk: ga eens aan jezelf denken.”