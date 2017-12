Schrijfster alfabetdetectives overleden ’bij Y’

Haar dochter Jamie postte vanavond een bericht op Facebook waarin ze het nieuws over haar moeder meedeelt en tegelijk laat weten dat er nu geen boeken meer in de detectiveserie rondom vrouwelijke speurder Kinsey Millhone zullen verschijnen. „Hallo lieve lezers”, schrijft ze. „Dit is Sue’s dochter Jamie. Het spijt me jullie allemaal te moeten vertellen dat Sue afgelopen nacht overleden is na een gevecht van twee jaar met kanker.”

„Sue zei altijd dat ze zou blijven schrijven zolang als ze er energie voor had. Aangezien het bekend was dat Sue niet wilde dat haar boeken ooit verfilmd zouden worden of omgebouwd tot een tv-serie, zou ze ook nooit gewild hebben dat een ghostwriter in haar naam zou schrijven” , weet Jamie. „Uit de diepe liefde en respect voor onze geliefde Sue, eindigt het alfabet wat onze familie betreft, nu bij de letter Y.”

Het boek Y is for Yesterday is daarmee haar laatste boek. In 1982 verscheen het eerste in de serie A for Alibi. De boeken van de Amerikaanse schrijfster zijn in 29 talen vertaald, onder meer ook in het Nederlands.

Herdenkingsdienst

Tot een paar dagen geleden ging het nog heel goed met de internationaal bekende Grafton, maar plotseling ging het snel bergafwaarts, vertelt de dochter. Dat maakte haar overlijden toch nog onverwachts en snel. Ze beschrijft hoe Sue overleed temidden van haar liefhebbende familie, inclusief haar echtgenoot Steve Humphrey, met wie ze meer dan veertig jaar getrouwd was.

Humphrey vertelt aan de Louisville Courier Journal dat ze vermoedelijk in april een grote herdenkingsdienst gaan houden in New York. Hij zegt dat zijn vrouw nog niet met haar laatste boek begonnen was. „Ze had er ideeën over, maar geen enkele daarvan beviel haar goed genoeg. Met de chemo was ze er ook niet genoeg in geïnteresseerd. Het zal nu gewoon een 25-letter alfabet blijven, het spijt me.”