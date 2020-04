’Coronalied Zon flopt’

Op Anderhalf maakt Ali B duidelijk hoe belangrijk de anderhalve meter afstand is in tijden van corona. Hij krijgt op het liedje hulp van Poke en het Jandino Asporaat-typetje Judeska. Het levert Ali B zijn elfde top 5-hit op en de eerste sinds begin 2018, toen de rapper meedeed op het nummer Slow Down van Dimitri Vegas & Like Mike.

Een andere blikvanger is deze week Lil Kleine die nieuw binnenkomt op drie met het nummer Jongen van de straat. Het liedje is Lil Kleines 16e top 3-hit en een van de voorlopers van het gelijknamige album dat vrijdag uitgekomen is.