Ook Elton John geeft optreden bij Oscars

De 72-jarige zanger zal het nummer I’m Gonna Love Me Again uit zijn biografiefilm Rocketman ten gehore brengen. Het Britse icoon kan zijn tweede Oscar winnen; de eerste won hij in 1995 voor het nummer Can You Feel the Love Tonight uit animatiehit The Lion King. Het is de eerste maal dat John een beeldje kan winnen met zijn vaste muzikale partner, Bernie Taupin.

Eerder deze week maakte de Academy al bekend dat kersverse Grammy-winnares Billie Eilish gaat optreden tijdens de ceremonie op 9 februari. Het is niet duidelijk wat Eilish gaat zingen. Maar het lijkt waarschijnlijk dat zij de titelsong van de nieuwe Bond-film No Time to Die laat horen. Met haar achttien jaar is Eilish de jongste artiest ooit die een lied voor een 007-film maakte.

Twee Nederlanders

De uitreiking van de Oscars vindt plaats op 10 februari en wordt dit jaar in Nederland uitgezonden door zender Fox. De grote kanshebbers zijn de grimmige comic-verfilming Joker en het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes.

De Nederlandse grimeur Tristan Versluis maakt kans op een beeldje voor zijn make-upwerk aan de bioscoophit 1917. Hij moet het onder meer opnemen tegen een andere Nederlandse grimeur, Arjen Tuiten, die de maskers verzorgde voor de fantasyfilm Maleficent II.