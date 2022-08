Grootste concert van Helene Fischer gaat door ondanks watersnood

Bij het concert dat plaatsvindt in de Sonderfreifläche An Der Messe in München worden 130.000 bezoekers verwacht. Momenteel zijn er zo’n 30 à 40.000 mensen geëvacueerd in beurshallen om op te warmen. Veel van hen zouden gefrustreerd zijn, omdat ze van ver moesten komen om het concert bij te wonen. Ondertussen zouden zij weer terug mogen naar het (drijfnatte) festivalterrein.

De Duitse weerman dr. Karsten Brandt is positief. „Vanavond wordt de bewolking minder en is het tijdens het concert droog. De kans op regen na 20:00 uur daalt tot 20 procent”, aldus Brandt.