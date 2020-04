Douwe Bob terug bij ex ANOUK

Op de reling van zijn boot is de zanger innig verstrengeld met de dame in kwestie. „Queen en knecht”, schrijft Douwe Bob bij zijn plaatje. Fans voorspellen dat veel vrouwen het jammer zullen vinden dat de zanger niet langer vrijgezel is. „Sterkte voor de huilende vrouwen die ook met jou in het bootje willen stappen. Eén troost... er zijn meer vissen in de zee”, grapt iemand.

Anouk deelt dezelfde dag een foto van haar en Douwe Bob met hetzelfde bijschrift én een hartje.

Ⓒ Instagram

Douwe Bob was sinds december 2018 vrijgezel. In mei vorig jaar leek het er ook al even op dat hij mogelijk weer samen was met zijn ex Anouk: ook met haar leek hij een dagje op het water te hebben doorgebracht. Nu lijkt in elk geval Anouk niet langer geheimzinnig over hun relatie te willen doen.