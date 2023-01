Peter van der Vorst: ’Ik heb nooit geschreeuwd op werkvloer’

„En we zijn allemaal mensen, van mij mag je best eens boos zijn. Zolang je het maar herkent en het zeker niet normaal maakt”, zegt Van der Vorst in een reactie op het Volkskrantartikel over misstanden bij De Wereld Draait Door. Daarin stond dat presentator Matthijs van Nieuwkerk soms verbaal uithaalde naar redactieleden.

„Er zijn mensen die het vergoelijken door het te hebben over ’Champions League spelen’. Nou, volgens mij doe je dat op het voetbalveld”, vervolgt Van der Vorst. „Wij hebben gewoon een heel leuke baan, waar de druk soms hoog is. Maar dan kun je nog steeds respectvol met elkaar omgaan.”

Van der Vorst praat in hetzelfde gesprek ook over het schandaal rondom The Voice of Holland. Volgens hem zijn er op dit moment „geen nieuwe meldingen” over misstanden binnen RTL die worden onderzocht. „Maar dat betekent niet per definitie dat er niks gebeurd is. En het feit dat het nu goed lijkt te gaan, betekent ook zeker niet dat het niet meer fout kan gaan. We moeten aandacht blijven besteden aan de bedrijfscultuur.”