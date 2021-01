Gerard Ekdom draait uur lang verzoeknummers van kinderen

Met de actie wil de radio-dj een vrolijke start van de dag verzorgen voor alle kinderen die nu thuisonderwijs volgen. Zijn eigen zoon Lennon (15) trapt het uur af en zal de eerste plaat aanvragen. „Ik hoop natuurlijk dat de goede muzikale opvoeding van Lennon naar voren komt in de plaat die hij aanvraagt. Ik laat me verrassen”, zegt Gerard. Alle kinderen, ook die jonger zijn dan tien jaar, kunnen met toestemming van hun ouders een nummer aanvragen op de website van Radio 10.

Elke dag wordt het laatste uur van het programma Ekdom in de Morgen bepaald door de luisteraar. Nu er al vier weken thuisonderwijs is, doopt Ekdom het ’10 voor 10’-moment voor de gelegenheid om tot ’10 voor 10’ers’. „Het is altijd een feestje om de aanvragen van luisteraars voorbij te zien komen en hen hierover te spreken. Ik ben dan ook erg benieuwd waar onze jonge luisteraars mee komen! Of ze nu kiezen voor een nummer van Martin Garrix of Billie Eilish of TikTok-hits als ’Dreams’ van Fleetwood Mac, alles mag”, zegt de radio-dj.