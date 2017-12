Olga Zuiderhoek LEEFT als nooit tevoren

Actrice Olga Zuiderhoek beleefde een topjaar met grote rollen in series als Penoza en Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zou zomaar van een welverdiend pensioen kunnen gaan genieten, maar daar moet ’Hendrik Groen’-actrice OLGA ZUIDERHOEK niet aan denken. In een bijzonder gesprek met Privé vertelt Olga waarom. Ze is openhartig over het gemis van haar grote liefde WILLEM en vertelt waarom thuis haar getekende euthanasiepapieren klaarliggen. ,,Ik ben niet bang voor de dood.’’