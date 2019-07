De soundtrack van geschiedenis

De originele versie van het album Apollo: atmospheres & soundtracks verscheen al in 1983, ter begeleiding van een documentaire over de maanlanding. Voor de grotendeels instrumentale composities tekenden niemand minder dan topproducers Brian Eno en Daniel Lanois (die ook samenwerkten op U2’s The Joshua tree), terwijl ook Brian’s broer Roger een aandeel had. De nieuwe, speciaal voor de actuele herdenking uitgebrachte versie van dit klassieke album bevat zowel een verlengde versie van het origineel als een plaat met elf daarop geïnspireerde geheel nieuwe stukken.

Het knapst van beide werkjes is dat de Eno’s en Lanois erin slagen de luisteraar écht het gevoel te geven naar iets bovenaards te luisteren. Pop is dit niet, daarvoor mist deze muziek elke vorm van structuur. Klassiek dekt de lading ook niet helemaal, daarvoor is dit veel te synthesizerig. Minimal is misschien nog de beste term die hierop geplakt kan worden, mits er duidelijk en strikt onderscheid gemaakt wordt tussen dit en de muziek van lieden als Ludovico Einaudi. Dit is beter, sfeervoller, niet van deze wereld. Dat was in 1983 al zo knap en dat is het nog steeds. Hiernaar luisteren is een unieke ervaring.

B.W.