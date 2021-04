Prinses Ariane blaast vandaag 14 kaarsjes uit

In tegenstelling tot haar zus Amalia zal zij later, net als haar zus Alexia, waarschijnlijk voor haar eigen inkomsten moeten zorgen. Zodoende heeft zij meer vrijheid in haar studiekeuze en zal zij minder verplichtingen krijgen namens de koninklijke familie.

Dat zij wel degelijk een prinses is, blijkt eruit dat er straten naar haar zijn genoemd, een haven op de Tweede Maasvlakte, een windmolenpark in de Wieringermeer, dat ze ooit werd afgebeeld op kinderpostzegels en dat defensie een heel nieuw korps naar haar noemde, dat is toegelegd op informatietechnologie.

Gymnasium

Net als haar zussen volgt de jarige het Haags Sorghvliet Gymnasium, waar ze in de tweede klas zit. Over Ariane – door haar familie uitgesproken als Ariaan – is weinig meer bekend dan dat ze gitaar speelt en op jazzballet zit, dat ze goed tekent en hockey speelt en dat ze graag uit rijden gaat met haar paard Fredje.

Bij de fotomomenten van de koninklijke familie komt iets meer naar buiten wat voor iemand zij is. Prinses Amalia schrijdt dan koninklijk voor de fotografen langs, prinses Alexia paradeert als een mannequin en prinses Ariane zet nuchter de ene voet voor de andere.

Vandaag kan zij waarschijnlijk de felicitaties tegemoetzien van vele familieleden, haar vriendinnen en vrienden en haar peetouders, onder wie Guillaume erfprins van Luxemburg en Tijo baron Collot d’Escury, uit de raad van bestuur van de internationale bedrijfsadviseur Roland Berger. Hij is een schoolvriend van de koning.

Prins Floris

Mogelijk gaan er ook nog felicitaties over en weer met prins Floris, de jongste zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De prins wordt vandaag 46 jaar.