Vier concerten Coldplay in mum van tijd uitverkocht

Woensdag werd er al een derde show toegevoegd op 18 juli. De Britse band staat ook op 15 en 16 juli in de ArenA.

De kaartverkoop voor de vier concerten is donderdag van start gegaan. Er stonden honderdduizenden fans in de digitale wachtrij om tickets te bemachtigen. Op sociale media werden talloze screenshots gedeeld van mensen die er nog niet doorheen waren gekomen.

De concerten in Amsterdam maken deel uit van de Music Of The Spheres World Tour. Die tournee is in maart begonnen.